Tromba marina arrasó con árboles en Pinamar

En la penumbra del día de ayer la ciudad de Pinamar se vió afectada por una auténtica tromba marina que provocó incontables problemas a los vecinos del lugar.

Comenzó con una lluvia torrencial y luego se formó un vórtice de viento en la costa, lo que generó una tromba marina, un fenómeno que se da de manera similar a los tornados, pero que al tocar tierra se disipan.

La escena fue atípica porque, si bien en un primer momento el viento soplaba desde el mar hacia el territorio, de pronto, cambió bruscamente de dirección y generó destrozos en varias casas, calles y en algunas zonas se cayó el tendido eléctrico.

Fue un sistema de baja presión que se formó y estos sistemas suelen generar condiciones de mal tiempo, de vientos intensos, persistentes, de mucha nubosidad y lluvias continuas", explica Cindy Fernández, del Sistema Meteorológico Nacional.

La experta agrega que los vientos alcanzaron 60 kilómetros por hora y se formó una tromba marina, que no llegó a ser un tornado porque no continuó en tierra. "No es un fenómeno raro en la costa, sino que se produce de manera recurrente. Se forma por corrientes de aire giratorias y siempre se generan sobre el agua porque hay menor roce que con la tierra".

. "Las calles de tierra se inundan rápido pero se drenan rápido. Se cayeron muchos árboles por el viento y el peso de las hojas mojadas. Pasó un tifón muy fuerte que duró varios minutos". dijeron voceros municipales.

De acuerdo al SMN, aún rige la alerta meteorológica por intensas lluvias con ocasional caída de granizo para esa localidad costera así como para Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros.

Fuente: Infobae