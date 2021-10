Perverso: el "juego de la violación" que involucra adolescentes es la diversión de los santiagueños

El hecho ocurrió en la localidad de General Taboada en Santiago del Estero. Un hombre se despertó en la madrugada y se encontró con la aberrante escena en su propia casa. El dueño de casa se levantó en la madrugada y encontró a su hijo adolescente manteniendo relaciones sexuales con otros dos jóvenes.

El hombre al interrogar al joven se entera detalles del "juego de la violación" y de escalofriantes sucesos que atravesó el menor y sus amigos.

El chico reveló que solo era un juego y le llamaban "el juego de la violación". Según le contó el joven, se trataba de un juego que no era la primera vez que lo hacían. Sino que esto habría comenzado hace más de cinco años.

Según informaron los medios locales, además del joven habían otros seis amigos, incluido un menor de 9 años. Las fuentes judiciales no brindaron muchos detalles de la investigación debido a que todos los involucrados son menores de edad, por lo que se intenta resguardar la seguridad de los participantes del terrible juego. La fiscal Cecilia Rímini es quien está a cargo de la causa.

Por otra parte, el adolescente confesó ante su padre que había sido violado por uno de sus amigos. Para corroborar los hechos, el menor fue sometido a Cámara Gesell y allí detalló que mientras su papá jugaba un partido de fútbol, su amigo llegó y le pidió crema para afeitarse. Por lo tanto, el chico se dirigió al baño, el sujeto llegó por detrás, le tapó la boca, lo redujo y lo violó.

Luego de esta declaración, un forense del Poder Judicial constató la agresión sexual. El presunto abusador sexual es un hombre de 56 años quien ya fue detenido por orden de la jueza de Garantías, Gladys Liliana Lami.

Además, el joven explicó en que consistía el "juego", destacando que no era algo "nuevo", si no que lo practicaban desde que otro amigo lo introdujo cuando tenían 8 u 9 años de edad. También destacó que para ellos no era algo malo, sino solo un juego y comentó que "suelen juntarse" en la casa de alguno o buscan lugares apartados para practicarlo.

Según informaron a El Liberal, la fiscal habría involucrado a un grupo de expertos para que colaboren con la causa. No descartan tratamientos y seguimientos psicológicos con los involucrados.