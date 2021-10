Piden la detención de Mauricio Macri

Querellantes pidieron al juez Martín Bava que declare en rebeldía y detenga a Mauricio Macri por su reticencia a presentarse a la indagatoria que estaba prevista este miércoles por el espionaje que desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegaron sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.

A primera hora, Macri pidió que se suspenda la audiencia y recusó al juez Bava, a quien había acusado en sus redes sociales de perseguirlo. 'Si Macri no es conducido por la fuerza pública, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, solo pide justicia', expresó la abogada de familiares.

La letrada Valeria Carreras solicitó que se haga efectiva la previsión de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación. Macri fue llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado mientras se encontraba de paseo por Miami Beach, presentando su libro Primer Tiempo. La Policía había intentado, sin éxito, notificarlo.

Finalmente el 6 de octubre pudieron avisarle a su secretario privado, Darío Nieto, y a Juliana Awada. Ese mismo día, Patricia Bullrich, en calidad de presidenta del PRO, envió un mail al juzgado para decir que Macri estaba de viaje y que se presentaría a su regreso. 'La líder del PRO fue mendaz pues el reo no cumplió la promesa de ‘la enviada’', sostuvo Carreras.