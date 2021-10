Aníbal Fernández dijo que los ataques Mapuches "no son terrorismo"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, habló sobre los distintos ataques incendiarios en la zona cordillerana de Rio Negro y destacó que en esa provincia se encuentran presentes las fuerzas de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, destacó que se descarta que sean "ataques terroristas".

En la entrevista que mantuvo el funcionario con radio La Red, explicó que la Justicia será la encargada de delimitar responsabilidades. Y dijo que, "el Presidente habló con la Gobernadora y tuvo una charla muy buena, y me satisfizo la felicitación que hizo la gobernadora a la Gendarmería".

El titular de la cartera de Seguridad Nacional detalló que, "tenemos el escuadrón 34 y 35 de Gendarmería, tenemos la Policía Federal y también a la Prefectura y a la Policía de Seguridad Aeroportuario".

Además, Fernández explicó que, "decididamente no es terrorismo, lo quieren enmarcar en una situación de estas características para sacar una ventaja politiquera". En cuanto a las declaraciones de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, había definido a los hechos ocurridos en Rio Negro como acciones terroristas. Fernández señaló que, "si Berni dice esas cosas yo no voy a abonarlas. Al contrario, me parece una aberración que estemos hablando de cosas que no pasan ni por casualidad".

Por lo tanto, cerro diciendo, "no tengo calificación de si son delincuentes. Si la Justicia los encuentra responsables del delito, el día que los tengamos veremos quienes son y que la justicia juzgue y los sancione".