Todo mal: habría falta de Fernet Branca en supermercados por un reclamo salarial

Días atrás, los empleados de la planta bonaerense de Branca frenaron la producción en reclamo de mejores condiciones laborales. La medida de fuerza que activaron los trabajadores de la planta en Tortuguitas sigue firme y esta semana comenzaría a hacerse visible el desabastecimiento de la popular bebida en supermercados y autoservicios.

En concreto, los trabajadores exigen una suba del 35% en los sueldos, vouchers de alimentos y la incorporación a planta permanente de compañeros. Por su parte, la empresa, al menos hasta el momento, no ha acercado posiciones con los trabajadores. "Estamos llevando a cabo una retención de tareas en la puerta de la fábrica que decidimos mantener por tiempo indeterminado. Esto, hasta que la empresa de solución a los reclamos que venimos levantando hace bastante tiempo y que una y otra vez niegan o buscan dilatar", comentaron voceros de los empleados.

Noticias Relacionadas Un cargamento de fernet terminó desparramado en plena avenida Circunvalación

"Advertimos que de extenderse la medida habrá desabastecimiento", sostuvo José Vera, uno de los voceros de los empleados a LaNoticia1. "Hasta que la empresa no responda, no vamos a aflojar", expresó. Este lunes, los empleados de Francatelli Branca iniciaron un corte en la colectora ramal Pilar y una concentración frente a los portones de la planta.

"Desde hace un año que pedimos y no tenemos respuesta, por eso empezó la medida de fuerza", comentó Vera. "No podemos permitir que una empresa que gana millones y millones no se haga cargo del sueldo de 60 trabajadores, es inadmisible trabajando en una fábrica como esta. Hasta que la empresa no responda, no vamos a aflojar", añadió.

La prolongación del conflicto complicaría fuerte a una porción muy alta de consumidores en la Argentina. Es que, solo detrás de la cerveza y el vino, el fernet es la bebida alcohólica con mayor demanda a nivel nacional. Con Fratelli Branca como gran líder en términos de ventas, el consumo doméstico de este producto promedia los 50 millones de litros anuales. Prácticamente el 90% de lo que se elabora a nivel local se comercializa dentro de la Argentina.