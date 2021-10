'Tengo miedo de volver a casa, mi tío me manoseó': el brutal relato de una niña

Una chica de 13 años comenzó a comportarse de forma extraña en un colegio de nivel secundario del departamento santiagueño de Río Hondo. Pasó de ser una persona extrovertida a mostrarse distraída y callada durante las horas de clases. Una profesora fue quien notó este rotundo cambio de actitud.

Tras tomar cartas en el asunto, la chica le confesó que temía regresar a su vivienda. 'Tengo miedo de volver a casa, mi tío me manoseó', le confió la menor a la docente. La educadora quedó estupefacta y, para su sorpresa, la chica siguió: 'Me tocó los pechos y justo mi prima me salvó'.

Inmediatamente, la docente contuvo a la menor y, luego, informó a sus superiores. Las autoridades no pudieron contactarse con los padres de la chica, tras cual aconsejaron a la educadora hacer la denuncia. La profesora concurrió a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Las Termas.

Desde allí fue derivado el caso a la fiscal Tania Monte Bitar, quien ordenó que se informe de la situación a los padres de la víctima. Según fuentes judiciales citadas por ElLiberal.com.ar, la menor comparecerá a la Fiscalía con compañía de un tutor para ser escuchada en Cámara Gesell.