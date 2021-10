Internaron en Mar del Plata a Elisa Carrió por descompensación

Carrió se encuentra alojada en una sala común del sanatorio marplatense por inestabilidad de presión y descompensación. La ex diputada quedó internada con el propósito de realizarse estudios de rutina.

La líder chaqueña tenía previstas una serie de actividades para mañana en Mar del Plata en medio de la campaña de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre. Además, se dio a conocer que esta noche fue visitada en el hospital por el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Desde el entorno de la referente de Juntos por el Cambio explicaron que este problema “suele pasarle que se agite y agote cuando camina”, y que en esos momentos “tiene que parar, tomar agua y descansar”. “Esta vez fue igual”, informaron y añadieron que Carrió “dijo que está bien”.

Asimismo, informaron que aún no se cancelaron de las actividades que tenía previstas para este sábado en Mar del Plata. “Tiene pautadas reuniones y las mantendrá, si todo va bien”, señalaron con relación a la agenda de campaña que tiene prevista Lilita para el fin de semana.

Carrió esta semana había sido noticia luego de haber manifestado que no concurrió a apoyar al ex presidente Mauricio Macri en Dolores, a donde concurrió al juzgado que lo citó para prestar declaración indagatoria por la causa del presunto espionaje a familiar de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

"Con 40 grados no voy a ningún lado", se excusó la ex legisladora y añadió: "Soy chaqueña, no hay papá que me movilice; con 45 grados se duerme la siesta”.