Investigan a adolescentes de 14 años por distribuir pornografía infantil y por acoso sexual

Estos hechos ocurrieron en un Colegio católico Roque González de Posadas, Misiones, el cual se convirtió en el eje de una investigación judicial por distribución de pornografía infantil y acoso sexual. Los sospechados son 6 adolescentes de 14 años; las victimas, sus compañeras de la misma edad. Las menores contaron a la Justicia de los hostigamientos recibidos, aunque lo peor se desarrolló en plena escuela, cuando manosearon a una de las chicas.

Además, se filtraron los chats perversos que mantenían los alumnos involucrados, donde hablaban de abusar a sus compañeras, torturarlas y hasta secuestrarlas.

Según explicaron fuentes judiciales, la denuncia fue realizada por la madre de una de las alumnas en la Comisaría de la Mujer de Posadas. Y explicaron, "las chicas cuentan que desde hace meses los varones del curso les tocan la cola, les dicen barbaridades, y lo más grave, es que les sacan fotos por debajo de la pollera y luego esas imágenes las distribuyen por todos lados. Incluso las envían al chat grupal donde están las mismas víctimas".

María Laura Álvarez, experimentada y prestigiosa fiscal de Posadas, es quien tomó el reclamo de las víctimas y reconstruye los hechos. El pasado viernes, la fiscal decidió llevar adelante un investigación contra los seis alumnos en la que se los acusa por los delitos de abuso sexual agravado por ser la víctima menor de edad, en referencia a tocamientos en el aula, y producir, distribuir y publicar pornografía infantil, por las fotos que les sacaron a sus compañeras y luego las distribuyeron.



Durante una sentada, a modo de protesta que hicieron las alumnas fue que el caso tomo notoriedad pública ya que muchos medios locales hicieron eco de los sucedía en el Colegio. Allí se visibilizaron carteles con reclamos como: "no es culpa de mi pollera", "no me siento segura en mi propio colegio", entre otros carteles.

Ese mismo día la madre de una de las víctimas realizó la denuncia en la que se cuentan detalles de los padecimientos que deben atravesar a diario las jóvenes estudiantes, "les levantan y les sacan fotos de las partes íntimas que luego distribuyen en grupos de chats. Además, les tocan la cola deliberadamente o ponen la ,mano en la silla y se niegan a sacarla con el objetivo de que la nena se sienta obligada a sentarse".

La fiscal Álvarez, el pasado viernes decidió impulsar la investigación con un escrito enviado al juez de instrucción César Jiménez.

Según informaron fuentes del caso, la Justicia accedió a múltiples pruebas, entre ellas capturas de pantalla de un grupo de whatsApp entre los seis acusados. Las conversaciones tienen un tono aberrante, en las que se habla de violar a sus compañeras, de someterlas sexualmente en grupo y hasta de "raptarlas".

Ante el reclamo de las nenas en el recreo y el posterior accionar de la justicia, el colegio emitió un comunicado en el que asegura que se encargará del asunto, expresando, "Ante los graves hechos de público conocimiento, manifestamos nuestro pesar y nos solidarizamos con las alumnas afectadas. Entendemos el enojo, la angustia y la impotencia que estos hechos generan. La institución tomó las medidas disciplinarias y restaurativas de acuerdo a la normativa y protocolo vigente".

En este marco, en la mañana de hoy lunes, la fiscalía envió un escrito al juez Jiménez con el objetivo de que los alumnos acusados no concurran al colegio de manera presencial en lo que resta del año, apuntando en que "los menores mencionados continúen el 2do año en modalidad on line sin concurrencia a la escuela".

Además, ese documento también ordena que no se le renueve la matricula para el año 2022.

Cabe destacar que como los acusados tienen 14 años son inimputables. Al no ser juzgados, ni condenados, se solicitará que reciban un tratamiento con psicopedagogos y reuniones con los padres padres para un estricto control con los celulares.