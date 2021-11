Los detalles de la argentina que se curó del VIH: es la segunda en el mundo

Esta semana Argentina fue noticia mundial por el caso de una paciente en curarse del VIH y se trata del segundo registrado en el mundo hasta ahora. La noticia sacude a la comunidad científica mundial y a Esperanza, una localidad de 50 mil habitantes en Santa Fe, de donde ella es oriunda y por la que en el paper la apodaron Hope. Pero ¿Qué significa esta mujer, que se mantiene en el anonimato, para la investigación de la cura del VIH?

La santafesina fue diagnosticada en 2013. Tuvo un hijo en marzo de 2020 y tanto el bebé, que nació sano, como ella, hoy dan negativo. Su sistema inmune habría eliminado el virus de manera "espontánea". La remisión es sostenida y sin drogas. Tras el examen de más de mil millones de sus células, esa conclusión.

Las científicas Natalia Laufer y Gabriela Turk, claves en la investigación de la paciente argentina, explicaron cómo llegaron a esta paciente los estudios que permitieron concluir su condición. Ambas son del Inbirs que depende del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dos de las autoras de la investigación publicada en Annals of Internal Medicine con el caso.

Lo que encontraron fueron solo siete copias del virus defectivo, esto significa que ese virus no tiene capacidad de infectar ni de generar un virus infectivo. Cabe reiterar que la paciente argentina no recibió el tratamiento, ya clásico, para esta infección. Sí tomó los antirretrovirales durante su embarazo, para asegurar que no hubiese ninguna chance de que transmitiese el virus al bebé. Aunque ella ya no lo tuviese.

Después, dejó de tomarlos. Ella es una “controladora de élite” del virus. No es una expresión periodística, así llaman a quienes logran controlar el virus sin ayuda de nada ni nadie. En su cuerpo hay rastros de que se contagió. De eso no hay dudas. De todo el resto, no hay certezas. La paciente ofreció sus células, sangre y muestras de tejido para que en laboratorio se amplifiquen y vean si se encontraban restos de VIH incorporado a su ADN.

En cuanto al primer caso, el 26 de agosto de 2020, un grupo de investigadores de Estados Unidos informó que Loreen Willenberg, de 67 años y oriunda de San Francisco, se contagió de VIH en 1992 y podría ser la primera persona que se curó sin someterse a un arriesgado trasplante de médula ósea o incluso sin tomar medicamentos. Ahora es el turno de que se anuncie así a la argentina.

