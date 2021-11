El 'hombre gato' sería trasladado a Israel

La defensa del israelí Gilad Pereg, hizo un extraño pedido. Es que luego de que declarará por primera vez ante un jurado popular por el crimen de su madre y su tía, buscarán que se lo declaren inimputable. Además pedirán que sea sometido a un tratamiento, y solicitarán que sea “trasladado a un hospital neuropsiquiátrico en Israel”.

De este modo, uno de los abogados del 'Hombre Gato' indicó a los medios “Estamos trabajando en conjunto con la Embajada de Israel para que Pereg, en caso de que sea considerado inimputable, sea trasladado a un hospital neuropsiquiátrico en Israel, porque entendemos que es el mejor tratamiento que puede recibir”.

Según el letrado, Lautaro Bachetta aseveró que el jurado popular “tendrá dos opciones: por un lado una condena en un establecimiento penitenciario, y por el otro un encierro en un establecimiento neuropsiquiátrico”.

Ante tal circunstancia, es que añadió que "Como defensores, no podemos pedir la libertad porque, como dijeron los peritos, es peligroso para para terceros como para si mismo, por lo tanto nuestro alegatos y nuestra intención es que él sea asistido con tratamiento adecuado en un establecimiento neuropsiquiátrico”. Al mismo tiempo aseguró que “la ley de salud mental establece que no necesariamente la internación tiene que ser en un establecimiento penitenciario de la provincia o del país, el tratamiento que a él se le brinde puede ser brindado en cualquier establecimiento del país o del mundo”. Para finalizar mencionó el que Pereg “necesita un tratamiento de por vida y no puede estar en libertad. Tiene que estar encerrado si o si”.