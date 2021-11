'Me mandé una macana': escalofriante confesión tras degollar a su madre

En Trelew, provincia de Chubut, un hombre de 30 años fue detenido en las últimas horas por el salvaje crimen de su madre, que él mismo confesó haber cometido ante su hermano. Todo ocurrió el lunes pasado a la noche, cerca de las 22:30, cuando Doraliza Nahuelcheo, una jubilada de 67 años y beneficiaria de una pensión a través de ANSES, fue encontrada muerta en su casa de la calle Ingeniero Cipolletti al 100, en el barrio Tiro Federal.

El cuerpo estaba en el piso, sobre un charco de sangre, con un puntazo de arma blanca en el cuello. Sin embargo, minutos después del crimen, uno de los hijos de la víctima, Matías Javier Anaquín, de 30 años, fue hasta la casa de su hermano y ensayó una confesión: 'Me mandé una macana'. Según informó el jefe de la Policía provincial, Miguel Gómez, fue el propio hermano quien efectivamente encontró luego el cadáver de su madre.

En tanto, avisó a la comisaría lo que había pasado. Anaquín fue detenido en ese momento. La investigación del crimen quedó ahora en manos del fiscal de Trelew Enrique Kaltenmeier. Según informó una fuente judicial a Infobae, llevará a cabo mañana una audiencia de control de detención para terminar de ordenar la evidencia y los elementos que incriminan al detenido para definir la imputación en su contra.

Anaquín, en tanto, se negó a declarar y su confesión no tendrá valor judicial hasta que él no la reitere ante los investigadores. El jefe policial, en tanto, aclaró que hasta el momento no se registraron antecedentes ni hechos previos de violencia intrafamiliar. En agosto pasado, en la provincia de Santa Fe, se conoció otro caso de un matricidio bestial cuando Rosa Adela Zorico, de 82 años de Rosario, fue quemada por su hijo.