Roberto Feletti evalúa controlar el precio de los medicamentos

Luego de impulsar el congelamiento del precios de 1482 productos de consumo masivo. Ahora, Roberto Feletti anunció que evalúa controlar los precios de los medicamentos. "Me parece que algún tipo de intervención tiene que ver. Si no, no hay políticas de ingresos que se sostenga", explicó en un entrevista a Futuröck.

Roberto Feletti se reunirá está tarde con la directora de PAMI, Luana Volnovich y mañana con la ministra de Salud, Carla Vizzotti y explicó, "vamos a comenzar a ver, PAMI es el principal comprador de medicamentos. Con la ministra de Salud también vamos a abordar el tema". Por otra parte, prefirió no brindar más detalles de esta medida hasta reunirse con la titular de Salud.

Por otra parte consideró que, "no puede haber consumos esenciales, como alimentos y medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estad, no pueden quedar librados a las asignación de recursos que hace el mercado". Además, el secretario de Comercio Interior aclaró, "nadie dice que las prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero esto no es así".

En el marco de los productos de consumo masivo y los precios retrotraídos hasta el 7 de enero del 2022, destacó que la mediada se ha cumplido en un 78% durante la primera semana. Feletti explicó que el objetivo después del 7 de enero se buscará garantizar una canasta básica amplia, consensuada y regulada, "que asegure al trabajador el acceso a alimentos sin sobresaltos".