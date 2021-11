Abuso en un Jardín de Infantes: el dibujo de una nena que destapó todo

Un profesor de educación física y una maestra de un jardín de infantes de Esteban Echeverría fueron detenidos este martes al ser acusados de abusar sexualmente y golpear a alumnos de esa institución. El hecho ocurrió en el Jardín de Infantes 922 de El Jagüel, ciudad ubicada en Esteban Echeverría. Una pequeña rompió en llanto y le contó el calvario que sufría a su madre, quien luego realizó la denuncia.

“Ayer cuando la traía a mi nena al jardín no tenía idea de nada. Y mi nena se quiebra en llanto contándome que el profesor le pegaba, le arrancaba los pelos y le pegaba en la cabeza”, expresó Micaela Mesa, madre de una de las menores abusadas. La pequeña le reveló a sus padres lo sucedido a través de un dibujo que describe la situación y el cuál hace parte de la investigación.

el dibujo

Micaela describió que al hablar con su hija pudo conocer detalles sobre lo que habría ocurrido con el profesor del jardín de infantes. "Me empieza a contar que el profesor le metía la mano por adentro de la ropa. Que la manoseaba en la parte de arriba”, advirtió. “Me dijo que a ella le hacía solo eso pero que a otros chicos los encerraba en el baño y a otros, si se portaban muy mal, les hacían otras cosas. ‘¿Qué tipo de cosas?’, le pregunté. Ahí se calló y no me quiso decir más nada”, cerró la madre.

Según trascendió, en cuanto a los detenidos, uno de ellos tiene 25 años y es profesor de educación física de todas las salas del jardín y tiene otras escuelas a cargo. Por su parte, la maestra tiene más de 40 años y es la titular de la salita verde donde se concentran las más 50 denuncias por abuso sexual y maltrato.

El presunto abuso está siendo investigado por la UFIJ 3 - Esteban Echeverría, especializada en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas desde que se efectuó la denuncia. Al momento, ya hay cerca de 50 denuncias radicadas contra estas personas.

