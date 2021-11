Estremecedora despedida del padre del niño asesinado: ‘Perdóname hijo, no llegué a tiempo’

Un estremecedor mensaje escribió este domingo el padre del niño asesinado por su madre en la Pampa. ‘Perdóname hijo, no llegué a tiempo’, expresó el hombre en su cuenta de Facebook. El papá de Lucio Dupuy, el pequeño de cinco años muerto a golpes y por cuyo crimen está detenida su madre y la pareja de ésta, le pidió perdón a su hijo 'por no poder hacer nada para evitar lo sucedido y señaló que las dos acusadas mantenían al nene preso de su infancia e inocencia'.

'Perdóname hijo, no llegué a tiempo (…) Te amo. Perdoname por no poder hacer nada', expresó Christian Dupuy. El hombre se expresó a través de un texto acompañado de una foto del niño andando en bicicleta, a las pocas horas del entierro de su hijo, que falleció el pasado viernes de una hemorragia interna producto de varios golpes.

‘Me dejás con el alma rota buscando 'el porqué' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia’, manifestó. Dupuy recordó que cuando realizaba una videollamada con su hijo, y le preguntaba algo, lo que hacía el niño era mirar para los costados para ver si la madre y su pareja lo estaban escuchando.

'Por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio.... tenías miedo y yo no me di cuenta', se lamentó. 'Mi ´rusito´, mi gringo, te amo tanto ya no puedo seguir más mi vida (…) dónde encuentro las fuerzas que me mandás hijo', expresó en el final del mensaje el padre en su publicación.