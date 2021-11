"ATR el viernes": el tuit de la acusada de matar a Lucio Dupuy en La Pampa

Abigail Páez, de 27 años, está detenida en La Pampa por el crimen de Lucio Dupuy. Se trata del nene de 5 años que criaba con su pareja, Magdalena Espósito de 24 años. En las últimas horas, sus tuits se hicieron virales porque la mujer expresaba desde las redes sociales el descontento por el supuesto desinterés del padre del pequeño de cinco años, y polémicas frases el mismo día que murió el pequeño.

En un hilo cargaba con odio contra el padre de la víctima y en otro contaba que iban a salir a emborracharse y drogarse. Esta vez se conocieron sus posteos en Twitter horas antes del infanticidio. "ATR el viernes", escribió antes de las 9.30 de la mañana. Horas más tardes ocurrió la muerte del niño. Las infanticidas denunciaron que las habían robado y el menor se cayó.

El último tuit de Páez fue el viernes pasado, un día antes del asesinato del pequeño: “Hoy tendría que armar la pileta, pero tengo que hacer tantas cosas que no voy a poder”. El 15 de octubre, Páez había escrito algo que puede sonar perturbador: “No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir la c... de su p... madre”.

Atr el viernes!! — Abi (@AbigailPaez26) November 26, 2021

Pese a que el padre del menor, Cristian Dupuy, pedía la tenencia, la Justicia se lo negó en reiteradas oportunidades. Incluso cuando una vecina había denunciado los golpes que le propinaban al pequeño. Por una de esas palizas, el pequeño terminó muriendo el viernes pasado.

Abigail Paez llevó en brazos a Lucio hacia la posta sanitaria del barrio Río Atuel de Santa Rosa, en La Pampa. No había personal sanitario y cruzó a una comisaría. Policías se negaron a atenderlo. Un joven de unos 20 años le hizo RCP. Lo trasladaron al hospital Evita. Dijo que le habían entrado a robar y que el nene se cayó. Era mentira. Lo molieron a palos.

fuente minuto uno