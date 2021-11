"Tengo un muerto en mi casa": la brutal confesión de un presunto femicida

Un crimen brutal ocurrió este domingo a la madrugada en el partido bonaerense de La Matanza. Una mujer de 50 años, identificada como Liliana Beatriz Lezcano, fue asesinada a facazos y por el femicidio detuvieron a su pareja, identificado como Norberto Rodríguez de 45 años. Según precisaron, el presunto femicida llamó a dos compañeros para pedirles que lo ayudaran a desmembrar el cuerpo.

Tras asesinar a su pareja, Norberto llamó a dos de sus compañeros para hacerlos cómplices. "Me dijo que necesitaba hablar con urgencia con mi marido- que ya se estaba preparando para ir a trabajar- mi marido me hace una seña que no, y le digo que si es urgente que me cuente a mi. Ahí me dice: 'tengo un muerto en mi casa'", relató Florencia, pareja del amigo de Norberto a C5N.

Norberto y Florencia trabajan en una cooperativa y según contó la mujer, se conocen desde hace 4 meses y no entiende porqué el femicida la llamó para confesar el crimen. "Para mi estaba viviendo una película de terror, no lo podía creer. Todavía no dormí. Repudio totalmente lo que pasó, no puedo creer que pase esto todavía", dijo la mujer entre lágrimas.

"Tomamos cerveza, cocaína, fumamos porro, la maté y me fui a dormir y cuando me levanté estaba Liliana muerta. Necesito que me ayuden. Yo no quero ir preso porque ella se mató", le habría dicho Norberto a Florencia. "Me dijo que la iba a cortar y a enterrar. Yo le digo que no que espere que ya lo iba a llamar", agregó la mujer sobre el hecho.

Los vecinos de la mujer, alertados por los gritos y ruidos que provenían de la casa, dieron aviso a la policía. Cuando los efectivos de la Comisaría 1ra de La Matanza fueron hasta el lugar, encontraron el cuerpo de la mujer sobre un charco de sangre en el piso de su dormitorio. Rodríguez quedó aprehendido en ese momento.

A simple vista, el cuerpo de Liliana tenía múltiples lesiones provocadas por armas blancas de fabricación casera tipo “faca”, que se secuestraron en el lugar, al igual que una escopeta “tumbera” y cartuchos calibre 12/70. La causa quedó a cargo del fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial.

la casa que compartían la víctima y el femicida

fuente minuto uno