"Me metió la mano en mis partes íntimas", la denuncia contra Fabián Gianola

En las próximas horas, la fiscal Mariela Labozzetta, pedirá la detención del actor Fabián Gianola en el marco de la investigación que llevan adelante por abuso y violación. Mientras que Viviana Aguirre, una de las denunciantes del humorista por acoso sexual contó que sufrió abuso mientras trabajaban juntos en 2019 en un programa de radio.

"Un día me dio un beso en la boca, más allá del toqueteo en las piernas, porque uno estaba sentado al lado del otro. Después, un día, uno de mis compañeros que se encargaba de redes sociales empezó a tomar fotos, y él me toca. Me mete la mano en mis partes intimas y después siguió conduciendo el programa como si nada. Duramos un mes haciendo el programa", comentó Aguirre en C5N.

Según explicó la víctima, fue Gianola el que le propuso sumarse al equipo de radio, luego de trabajar en teatro con ella. “El siempre quería el contacto físico en los saludos. Él decía que era afectuoso, que me tenía que acostumbrar. Mis compañeros lo veían y pasó en más de una oportunidad”, comentó Aguirre sobre la actitud del actor.

"Cuando ya hay toqueteos pasa el límite. Una vez me tocó la pierna así, bueno, está bien. Ya después, en plena publicidad, me agarra y me da un beso en la boca, y lo hablé con él. Le dije 'ubicate, somos compañeros' Después de ahí no fui nunca más. Mis compañeros me dijeron que tenía que hacer la denuncia penal", cerró.

Ahora Fabián Gianola está en la mira de la Justicia por al menos 6 denuncias de distintas mujeres que aseguran que sufrieron abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal por parte del actor. El actor será llamado a indagatoria y podría ir preso en las próximas horas. Todos los hechos por los que se lo imputa fueron en el ámbito laboral donde el acusado ejercía abuso de poder y, como sus víctimas no accedieron, fueron desplazadas de sus trabajos.

