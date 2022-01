Una exjugadora de Rosario Central denunció que la echaron por besarse con una compañera

Una ex jugadora de Rosario Central denunció a través de su cuenta de Instagram que fue echada del club por que la vieron besándose con una compañera. Se trata de Maira Sánchez, que desde hace seis años viste los colores del club, y que en las últimas horas hizo pública su situación en las redes sociales, "Por motivos extrafutbolísticos y de una manera muy injusta no voy a vestir más esta camiseta", expresó.

Según contó la futbolista, el 9 de noviembre la llamaron a uno de los vestuarios donde la DT la hecho del plantel profesional por haber besado "supuestamente" a una de sus compañeras dentro del club. La deportista cuestionó: "Dónde está la Secretaría de Género? ¿Dónde están las personas que defienden nuestros derechos? ¿Por qué no se me valora cómo deportista?".

Al respecto agrego que espera que de ahora en adelante no se encierren en un "cuartito" después de los entrenamientos "para ser profesionales, para poder tener contrato, para sentirse importantes, para poder gozar de beneficios y privilegios, porque ese no es el fútbol femenino que queremos y menos en Central", dijo y agregó, "Ojalá puedan aprender los verdaderos valores que este deporte tan lindo tiene y que además sea un espacio en donde no confundan las cosas personales con la disciplina".