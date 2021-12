Insólito: tenían que operarle la cadera y le reemplazaron una rodilla

Un abuelo de la provincia de Córdoba vivió una insólita e indignante situación recientemente cuando iban a someterlo a una operación. Estaba estipulado que iban a solucionar un problema que tenía en su cadera pero finalmente terminaron reemplazando una de sus rodillas. Aparentemente lo habrían confundido con otro paciente.

El afectado es un adulto mayor de 72 años de edad llamado Tomás Córdoba que había sido ingresado en una clínica privada de la ciudad de Córdoba. Luego de meses de estudios y preparación el hombre iba a ser intervenido en su cadera. Tristemente esto no sucedió y los especialistas terminaron reemplazando otra parte de su cuerpo que estaba sana.

“Hace casi dos meses estábamos con esto y no sé qué pasó. Para mí se equivocaron porque tengo entendido que había otro Córdoba y lo buscaron en el sistema y no lo encontraban. Cuando fueron a operar, el doctor no me daba la cara. Me hizo seña con la mano y cuando subimos no me daba la cara y me dice le operamos la rodilla y le dije ‘¿cómo la rodilla si era la cadera?", explicó la esposa de Tomás a un medio cordobés.

Luego el propio hombre se dio cuenta cuando fueron a hacerle una radiografía y la mujer que lo atendió le dijo que debía hacerle una placa de la rodilla. El hombre le dijo que en realidad era por la cadera y ahí ambos se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Tomás, que aparentemente será operado nuevamente el próximo 6 de enero, también habló con los medios.

"Estoy bastante dolorido, porque una operación de rodilla es peor que una operación de cadera. Fue con epidural, de la mitad del cuerpo para abajo. Sentía ruido de la amoladora y golpes, pero no vi nada”, sentenció el principal afectado por esta grave confusión.