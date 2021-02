Aislaron a 12 diputados de Juntos por el Cambio por un caso de Covid 19

Una docena de diputados tuvieron que ser aislados de manera preventiva durante este jueves 11 de febrero. Todos son representantes del partido Juntos por el Cambio, quienes estuvieron en contacto con Gustavo Menna. Este legislador recientemente dio positivo en su hisopado, por lo que sus colegas son considerados como contactos estrechos.

En las últimas horas se conoció el contagio de coronavirus del chubutense Gustavo Menna, diputado nacional por la UCR. El infectado estuvo en contacto con al menos 12 de sus colegas, por lo que debieron abandonar la Cámara Baja para aislarse en sus respectivos despachos.

Todos los afectados son representantes del bloque Juntos por el Cambio. Entre los contactos estrechos se encuentran el jefe de bloque Pro, Cristian Ritondo (Buenos Aires), Mario Negri (UCR-Córdoba) y el presidente de la UCR y diputado por Mendoza, Alfredo Cornejo.

Por esta situación estos 12 diputados nacional no podrán participar de las sesiones de manera presencial. Sin embargo se los habilitó para formar parte de manera remota, desde el interior de sus respectivos despachos. Esta situación hizo que representantes del Frente de Todos manifestaran la posibilidad de regresar a la sesión de sesiones virtuales y no mixtas como actualmente. No obstante no se ha tomado ninguna decisión respecto a esto.