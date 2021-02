¿Cuál sera la misión de los movimientos sociales en el control de precios?

El Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizarán concentraciones frente a supermercados de todo el país para explicar cómo denunciar irregularidades detectadas en los grandes comercios.

Los movimientos sociales se sumarán desde mañana a la estrategia del Gobierno para controlar los precios y realizarán concentraciones en todo el país.

Cerca de 50.000 militantes se congregarán frente a las puertas de esos comercios para brindar información sobre los acuerdos de precios vigentes y, especialmente, explicar a los clientes cómo proceder en caso de faltante de productos o valores de venta mayores a los establecidos.

"Vamos a realizar concentraciones en distintos supermercados para alertar y convocar a la gente a que denuncie cuando no estén los Precios Cuidados y la carne a los valores fijados", explicó el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Se trata de "una iniciativa propia" de los movimientos sociales para aportar en la difusión de los productos incluidos en los acuerdos de precio y, fundamentalmente, los canales de "denuncia ante el Ministerio (de Desarrollo Productivo) y la Secretaría de Comercio Interior".

Juan Carlos Alderete, precisó "la idea surgió hace dos meses. Presentamos la propuesta al Gobierno, porque estábamos muy preocupados por los aumentos de los precios, sobre todo en los alimentos", indicó el diputado nacional del Frente de Todos y agregó: "Siempre vamos a estar a favor del control de precios, pero en toda la cadena de producción, no sólo en el almacén del barrio". Tras remarcar que las organizaciones sociales involucradas ya cuentan con "los panfletos y la cartelería" para comenzar

Los referentes dijeron que la iniciativa no se enmarca dentro del apoyo al Gobierno, sino para "ayudar a cuidar el bolsillo de la gente" ante una inflación que no da tregua. Asimismo, indicaron que las organizaciones sociales "no tienen poder de policía para controlar los precios", por lo que sólo se pueden limitar a informar a la población sobre los acuerdos vigente y cómo denunciar irregularidades en las góndolas.

En enero pasado, el Gobierno relanzó el programa Precios Cuidados con 660 productos "representativos de la canasta de consumo real de los ciudadanos del país", mientras que sobre el final de ese mes también entró en vigencia un acuerdo para rebajar cortes de carne.

Fuente: Agencia NA