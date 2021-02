Jubilados suertudos se ganaron $3.5 millones en el casino 

Una pareja de jubilados ganó 3.5 millones de pesos en el casino. Ocurrió la semana pasada en el Bingo de Adrogué donde un hombre de 65 años y una mujer de 63 (que prefirieron no revelar su identidad por seguridad), se llevaron una abultada suma en una máquina tragamonedas.

Desde que las salas de juego volvieron a abrir en el mes de diciembre, la pareja oriunda del Oeste del Gran Buenos Aires asiste habitualmente al casino de Almirante Brown, según comentaron al diario porteño Clarín.

Semana tras semana, los abuelos llegaban con la ilusión de tener suerte en los juegos de aquel bingo. Hasta que la semana pasada, tuvieron más que eso y se quedaron con un importante pozo. "Estaba jugando en una de las máquinas y de repente empiezo a ver que aparecen cosas, suena una sirena y la gente se acercaba. Yo no entendía nada. Cuando miro la pantalla leo que gané 34 mil pesos, y me puse re contento. Después, veía a todos sacando fotos y felicitando, y mire de nuevo: 340 mil. Me puse mucho más contento", contó uno de los afortunados ganadores.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando el gerente del lugar les confirmó que se habían ganado casi 3.5 millones de pesos. "No lo podía creer", aseguró.

La pareja contó que con el dinero planean cancelar todas sus deudas y terminar su casa. "No queremos deberle nada a nadie", dijeron los ganadores que hasta ahora debían alternarse entre dos trabajos para poder llegar a fin de mes.

Además, esperan realizar algunos arreglos en su vivienda y ahorrar, revelaron.