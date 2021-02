Horas decisivas: Dato clave en la búsqueda de Ivana Módica

Desde el jueves pasado que nadie sabe nada de Ivana Módica (47), una mujer que vive en La Falda, Provincia de Córdoba. Su madre y su padre iban a llegar a pasar el fin de semana largo pero se encontraron con la novedad de que había desaparecido de su casa, según relataron a la prensa cordobesa.

Con el paso de las horas se produjo la detención de su pareja Javier Galván, de 37 años, empleado de la fabrica de aviones Fadea, acusado de falso testimonio y de desviar la investigación. Pero en el medio también apareció el antecedente de una denuncia previa por violencia de género, lo que incrementa aún mas las sospechas sobre el sujeto. Módica fue vista por última vez el pasado jueves en horas de la tarde noche y dese ahí en mas no hay mas noticias de ella.

La madre de la mujer habló con Cadena 3 y destacó que no sabía que puede haber pasado porque su hija siempre se comunica constantemente con ella y ahora no lo estaba haciendo: “Lo único que sabemos es que mi hija se comunica constantemente, es una persona muy fuerte y si no aparece es porque está golpeada en la cabeza, porque si tuviera un golpe en el cuerpo, saldría adelante. No es de quedarse jamás, es fuerte de mente, de espíritu y de cuerpo. Lo que más nos preocupa es esto que no aparezca”, destacó.

En la mañana del martes surgió un dato clave en medio de la búsqueda, aportado por el jefe de Defensa Civil de Huerta Grande, Claudio Carranza. "Surgió un dato, un sector cero en camino a Pampa de Olaen. Ahora ahí se centralizará la búsqueda", dijo el funcionario a la radio cordobesa.

Agregaron las autoridades que la pareja de la mujer desaparecida, ahora detenido, fue visto por una patrulla policial el viernes en la madrugada, horas después de que Ivana había sido vista por última vez. Antes una fuente policial también informó que hay otra búsqueda que se encaró en los arroyos de la zona de "Las Siete Cascadas", aledaña a la localidad de La Falda.

Fuente Cadena 3