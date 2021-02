Duras repercusiones en las redes por la vacunación de Verbitsky

Este viernes el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud de la Nación, Gínes González García, y las redes sociales ardieron. Uno de los apuntados fue el periodista Horacio Verbitsky, tras contar al aire en un programa del Destape Radio que recibió la dosis de Sputnik V en su domicilio gracias a una gestión del ex titular de la cartera sanitaria.

Desde la cuenta de Twitter del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), repudiaron la vacunación del comunicador expresando que los trabajadores de la organización rechazan totalmente ‘la acción de privilegio’. ‘Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día’, manifestaron.

El director del multimedio El Destape, Roberto Navarro, fue más tajante en su repudio hacia lo ocurrido. 'Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá’, escribió desde su cuenta personal y luego agregó que le hizo saber a Verbitsky que ya no seguirá con sus habituales columnas en la radio.

‘Repudio cualquier tipo de favoritismos y de privilegios vinculados a la vacunación contra el coronavirus. No es justo, no es digno, no tiene justificación’, expresó el joven periodista y parte del equipo del Destape Radio, Ari Lijalad. El comunicador continuó con su hilo de Twitter pidiéndole disculpas a los oyentes por no haber repudiado la vacunación al aire.