Las razones de la renuncia de Ginés González García

Este viernes en la tarde, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud Ginés González García. Según trascendió, Fernández está furioso con González García. Todo fue a raíz de que el periodista Horacio Verbitsky contara en declaraciones radiales que accedió a la vacuna gracias al funcionario. Tras este sincericidio, el presidente llamó por teléfono al ministro y le pidió que le diera explicaciones por lo sucedido. Los argumentos del funcionario no solo no conformaron al Fernández sino que lo terminaron de convencer de que lo mejor era que González García diera un paso al costado.

Esta mañana, el reconocido periodista Horacio Verbitsky comentó en su columna del Destape radio que "decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”. Además, el periodista indicó que incluso recibió un mensaje del secretario de Ginés González García: "Me dijo que iba a ir un equipó de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna".

Por último, Verbitsky agregó que no tuvo ninguna reacción adversa y que tiene previsto aplicarse la segunda dosis el próximo 12 de marzo. Ahora, tras el escándalo, en El Destape decidieron desvincular al periodista del medio, donde es columnista. A raíz de esta situación, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, le comunicó al titular de la cartera sanitaria que el presidente tomó la decisión de apartarlo del cargo. En las próximas horas saldrá un DNU con los cambios para oficializar la salida de Ginés González.

Fuente Infobae