La tuvieron que operar por una bacteria al usar la copita menstrual

Paloma Giordano publicó un video donde está acompañada por su madre explicando la dura situación de salud que le toca atravesar al contraer una infección que supuestamente fue generada por la utilización de la copita menstrual.

"Una bacteria que entró por la vagina y se fue para las trompas", dijo la chica en el registro, destacando además que "la comencé a usar hace poco". "Ayúdenme a difundir, para que mi historia le llegue a todas esas chicas que la utilizan, y puedan estar atentas a los síntomas! Gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado. Ahora con mucha fuerza para que no se vuelva a reproducir esta bacteria", agregó.

Estoy en el hospital y por suerte me dieron el alta, "el miércoles empecé con dolor como si fuera de ovarios, hace un tiempito que uso la copita porque era la mejor decisión, super cómoda, super práctica", Paloma relató que después de que se le cortó su periodo tuvo dolor fuerte de ovarios lo que le pareció extraño, cuando fue al médico la dejaron internada y después de suministrarle calmantes decidieron operarla.

Luego de la cirugía laparoscópica se determinó que "tenía pus en una de las trompas de falopio", contó la chica. Esto a causa de una infección que ingresó por la vagina. "Por suerte fue una peritonitis localizada porque si se llegaba a expandir por el abdomen era super peligroso", contó Paloma.

"Por suerte llegamos a tiempo al hospital, la trompa se lastimó y empezó a largar pus al abdomen", destacó. Lo más complicado es que tal vez tengan que extirpar la trompa dijo también su madre en el video.

"Es una bacteria que me entró en la vagina, hace tiempo que no estoy con nadie", "esto me pasó por el uso de la copita, que yo amaba pero la voy a tener que dejar de usar". Paloma destacó que tomó siempre todos los recaudos, no es que la dejara por cualquier lado o no se limpiara al colocársela.

La Doctora Melisa Pereyra, afamada ginecóloga que da su consejo a través de las rede sociales aseguró que "los métodos de barrera como la copita menstrual pueden generar reacciones, como la enfermedad pélvica inflamatoria, muchos ignoran el riesgo de no controlar su salud ginecológica, el uso de métodos de barrera y las pautas de alarma con respecto al nuestro ambiente vaginal y el uso de elementos dentro de la vagina".

"Estoy segura que la protagonista de este mal momento esta siendo acompañada y controlada por profesionales de la salud", "No duden en consultar a su gineco cualquier duda que tengan", dijo la polémica profesional a la vez que destacó que los medios difunden estas cosas generando confusión.