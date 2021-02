Atención: Argentina comenzará a producir la vacuna Sputnik V

Por la mañana de este viernes 26 de febrero se confirmó que la República Argentina podrá comenzar a producir dosis de la vacuna Sputnik V. Esto podrá realizarse ya que desde el Fondo de Inversión Directa de Rusia (DRIF), dieron el visto bueno para que el Laboratorio Richmond pueda fabricar estos inyectables.

Desde el Laboratorio Richmond mencionaron que desde Moscú el DRIF suscribió a un Memorándum de Entendimiento para que Argentina fabrique la vacuna. Dicha tarea se realizará de manera conjunto con el Hetero Labs Limited de India. De esta manera la negociación que se venía desarrollando desde hace meses dio buenos resultados.

Sumado a esto cabe destacar que las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, esperan por la llegada de más dosis. Se cree que la semana que viene podrían llegar al aeropuerto de Ezeiza alrededor de 1.500.000 de vacunas rusas. Hasta el momento Argentina había sido provista de 2.704.000.

Cabe destacar que estos millones de inmunizantes todavía no serían suficientes, ya que en el mundo todavía se desconoce la regularidad con la que se necesita colocarse este inyectable. Al tratarse de un virus tan nuevo, los profesionales no tienen idea si los ciudadanos deberán inocularse todos los años, cada dos años, etc.