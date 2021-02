Este es el hombre al que le cortaron las manos y fue calcinado

Se viven momentos de tensión en la provincia de Entre Ríos, debido a la aparición de un cadáver calcinado y con las manos cortadas dentro de un auto. Con el paso de las horas se descubrió que se trataba de un chofer oficial de 49 años de edad del Ministerio de Salud de dicha jurisdicción.

Luego de algunas horas la Policía de Entre Ríos identificó a la víctima fatal como Silvio Marcelo Cabeza. Se trata de un chofer oficial del Ministerio de Salud de esta jurisdicción, que se desempeñaba como parte del Programa Sumar. Esta iniciativa que trata de promover un acceso equitativo y de calidad de servicio de salud a quienes no tiene cobertura sanitaria formal.

Debido al trabajo que realizaba sus familiares y demás allegados no comprenden porque fue asesinado. Sin embargo las autoridades piensan que por las características del asesinato, el objetivo no era terminar con su vida si no darle algún tipo de "mensaje" a alguien más. Esta hipótesis surgió al notar la amputación de las manos.

Cabeza era padre de dos hijos y se encontraba separado de la madre de ellos desde hace traes años. En el último tiempo vivía con su madre y con su hermana. Por el momento este sangriento crimen sigue siendo todo un misterio, además de no haber nadie detenido por el asesinato.