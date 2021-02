¿ Y porqué no ? Cinthia Fernández quiere ser diputada

Cinthia Fernández se postulará como candidata a diputada en la misma agrupación que Amalia Granata. La artista reveló en las últimas horas que se postulará en el partido Unite y su intención es trabajar en temas de familia.

Cinthia Fernández del Partido Unite, el mismo que llevó a la función pública a Amalia Granata, actual diputada por la provincia de Santa Fe dijo: “La propuesta fue hace cinco meses, el mismo partido de Amalia. Yo dije que lo iba a pensar. Me pasa de sentir internamente una falta de respeto por no estar preparada en lo que es la política, en lo que es materia política, pero después dije que un montón lo hicieron y se fueron formando en el camino. Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de...”, contó en LAM.

Respecto a quien la asesora, afirmó que la acompañará su abogado César Carozza y que está armando un equipo con otros letrados. Luego explicó que su idea es trabajar en el área de familia. "Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, como el tema de la ley de adopción. Pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas”, comentó para luego ejemplificar que su madre es adoptada y nunca conoció a sus padres biológicos.

Cinthia es conocida por su trabajo como bailarina, acróbata y panelista pero manifestó que quiere darle un giro a su carrera. “Quiero estudiar Ciencias Políticas. Yo estudié marketing un año para no defraudar a mis padres porque antes terminabas la secundaria y tenías que elegir una carrera.

Después terminé trabajando en teatro que me apasionaba y siempre me gustó. No lo hacía por compromiso como la carrera, que de hecho me fui con un promedio 9″, reveló. Por último, aseguró que no tiene problemas en que los periodistas la critiquen o le hagan preguntas sobre su ideología. "Yo soy sincera. Respecto a la ley de aborto yo estoy a favor, aunque estoy en un partido que opina todo lo contrario", afirmó.

Fuente: LAM