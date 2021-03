Probarán una nueva vacuna contra el Covid 19 en Argentina

Recientemente se confirmó que una nueva vacuna contra el coronavirus será probada en suelo argentino. Se trata de una creación alemana realizada por el laboratorio teutón llamado "CureVac". Los exámenes se realizarán en hospitales públicos y privados de Buenos Aires, entre unos 9000 voluntarios.

Se trata de la CUREVAC-004, cuya Fase 3 se realizará en distintos establecimientos médicos tanto de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad santafesina de Rosario. Serán un total de 9000 personas las que participarán de estos ensayos en cuestión.

La República Argentina no es el único país seleccionado para este fin sino que naciones como Alemania, Holanda, Bélgica, México, Colombia, Panamá y Perú ya se encuentran desarrollando este operativo. En este caso la farmacovigilancia será realizada por el prestigioso laboratorio Bayer.

Cabe destacar que cualquier persona podía postularse para ser voluntario, como lo hicieron estas personas al anotarse el pasado lunes 8 de marzo. Simplemente los requisitos eran ser mayor de edad, no estar bajo tratamiento oncológico o inmunodeprimido. En el caso de las mujeres, no debían estar embarazadas y no tener planeado estarlo en el próximo año. Se destacó que tampoco podían estar atravesando un periodo de lactancia.