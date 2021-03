Habría restricción de vuelos a USA, Brasil, Colombia y Chile

En Casa Rosada hay inquietud por el aumento de casos y la circulación comunitaria de mutaciones del virus en latitudes limítrofes. La restricción de vuelos disminuiría la posibilidad de que ingresen otras cepas de coronavirus al país

En las últimas horas, el Gobierno descartó el plan inicial de restringir el ingreso y egreso de ciudadanos argentinos a partir del sábado, y se encamina a restringir los vuelos desde algunos países.

Hay preocupación en el Ministerio de Salud y en Jefatura de Gabinete por la posibilidad de que ingrese al país alguna de las nuevas mutaciones de coronavirus, mientras se produce un fuerte aumento de casos en países limítrofes.

Tras una reunión de emergencia en el comité creado en Jefatura de Gabinete para analizar la nueva prórroga del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), que rige a partir del sábado.

En el encuentro se resolvió no cancelar todos los vuelos desde y hacia el exterior, sino limitarlos. La lista de países se está definiendo, pero en principio se trataría de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Chile.

A fines de febrero, la administración nacional extendió el ingreso de extranjeros no residentes hasta el 12 de marzo, es decir, este viernes. Con la nueva disposición, se ampliaría la medida a todo aquel que provenga de países considerados peligrosos por el contacto con cepas de coronavirus.

Inquietan a las autoridades el aumento de casos en Chile y Brasil, así como la circulación comunitaria en otras latitudes -algunas limítrofes-, de las mutaciones sudafricana, inglesa y brasileña del COVID-19.

Por el momento, no se descarta que la lista sea mayor a la mencionada e incluya, por ejemplo, a Paraguay. La principal preocupación en el mundo radica en si las vacunas distribuidas por los distintos laboratorios serán eficaces ante las nuevas variaciones del coronavirus.

Según una publicación de New England Journal of Medicine, las dosis de la estadounidense Pfizer o la china Sinovac mantienen resultados alentadores. Hay particular preocupación por Brasil, el polo de contagios de la variante P-1 de coronavirus, que registra alrededor de 1300 muertes diarias desde las últimas semanas.

La inquietud es acerca de la posibilidad de que la situación se extienda a los estados del sur, lindantes con la Argentina. Brasil batió ayer un récord de muertes anteayer, con 1.972 víctimas fatales, en una situación de riesgo ya que las unidades de cuidados intensivos (UCI) de 25 de las 27 capitales regionales están al borde del colapso o desbordadas.

El foco de Manaos se convirtió en la transmisión predominante de Brasil, igual que en muchos otros países de Latinoamérica. El virus es un linaje similar al que presenta la variante sudafricana y comparte algunas de las mutaciones en la proteína de pico. En este tipo de mutaciones, no se descarta que pueda afectar a la inmunidad lograda, después de la infección por otras variantes.

Fuente: Infobae