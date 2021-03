Volvieron 55 egresados de Cancún con coronavirus

Este lunes se confirmaron 55 casos de coronavirus que vinieron de dos contingentes de egresados, que volvían de Cancún. Además, confirmaron que hay dos contingentes de colegios de la Ciudad de Buenos Aires varados por la creciente ola de contagios.

"El colegio no tiene nada que ver con el viaje porque es algo que organizamos los padres. En la escuela de mi hija volvieron el domingo pasado pero como es un colegio provincial no es obligatorio testearse en Ezeiza. Nuestro contingente era de 88 chicos y al llegar, 55 dieron positivo", confirmó Laura, madre de una alumna de un colegio de la localidad bonaerense de Pilar, en diálogo con A24.

Ante la aparición de estos casos, el infectólogo Eduardo López habló sobre este tema y sostuvo: "Preocupa porque en el exterior no se sabe qué clase de cuidados hay. Se sabe que México tiene una alta cantidad de contagios diarios y no hay una alta medida de contención. Hay que tratar de evitar esta clase de viajes".

El especialista, que asesora al Gobierno nacional, señaló que todavía no hay novedades con respecto a si los infectados trajeron nuevas cepas al país: "No tenemos los estudios. Lo que sí puedo certificar es que si hubo tantos contagios de golpe, es que habla a las claras de que no se utilizó barbijo y tampoco hubo respeto sobre el distanciamiento social. No hubo cuidado de los adolescentes y seguramente habrán estado todos juntos en lugares con poca ventilación", explicó.

Desde el 17 de febrero hasta este lunes, son 35 los colegios que viajaron a Cancún. "Por razones de privacidad no podemos decir qué contingentes se encuentran todavía en Cancún. Sí te puedo certificar que desde mediados de febrero son 35 los colegios que viajaron", dijeron desde la agencia de viajes a Clarín.

Fuente Minuto Uno