Habló el hermano del secuestrador de Maia: 'Si lo agarran que lo maten'

Toda la República Argentina se encuentra movilizada por el secuestro de la pequeña Maia. La misma fue engañada por un cartonero que le prometió que le entregaría una bicicleta nueva. Dos días después de que esto sucediera el hermano del secuestrador rompió el silencio y pidió por favor que si alguien lo encuentra que lo mate a golpes.

Luis es hermano de "Carlitos" que es el hombre que se llevó a la niña de 7 años del barrio Cildañez. Este hombre accedió a ser entrevistado en vivo por TELEFE, para contar intimidades que dan a entender la personalidad del responsable por el secuestro.

"Muy querido por nosotros no es. Si lo agarran que lo maten, por hijo de puta. Yo lo lamento por mi mamá, la que esta mal es mi mamá. Nosotros estamos hecho pelota. Entraron a mi casa, a la casa de mis hermanos y a la casa de mi vieja. Todos estamos mal porque nos ensució a todos y no tenemos nada que ver con él", declaró el hombre.

Luis reveló que última vez que supieron algo de él fue cuando su madre lo fue a visitar a Guernica, donde Carlos tenía a su familia. En esa localidad vive su ex mujer y sus hijas. Luego de que toda esta situación saliera a la luz, varias personas se acercaron a esta vivienda para prenderla fuego pensando que el secuestrador estaba allí.

"La última vez que lo vio mi mamá fue en Guernica hace un mes donde él tiene a su familia. Su mujer pidió la perimetral, el rompió la perimetral y iba a romperle las pelotas a la señora. Ahora le quemaron la casa a la señora y ella no tiene nada que ver porque ni está con el chabón. Yo igual mucho contacto con ellos no tengo pero ella no tenía nada que ver", reveló.