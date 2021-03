Horroroso: el secuestrador de Maia había violado hasta sus propias hijas

Carlos Savanz secuestró a la pequeña Maia durante el pasado lunes 15 de marzo en Buenos Aires, en el barrio Cildañez. Dos días después de que esto sucedió uno de sus 10 hermanos decidió romper el silencio y contar horripilantes detalles sobre la vida del secuestrador en cuestión.

Luis Savanz, hermano del secuestrador de Maia Yael Beloso, hizo una serie de revelaciones alarmantes sobre esta persona. En una nota con el conocido medio Telefe decidió no guardarse nada y dejó en claro que su familia no le tiene el más mínimo aprecio. Esto se debe a que abusó de los sobrinos y los primitos de su propio grupo familiar.

"Siempre fue así, siempre abusó de chicos. Es la primera vez que secuestra a una nena. La primera causa que tiene fue por manosear chicos. Desde siempre fue así. El chico de mi hermana le contó cuando ya tenía 12 años que lo había abusado cuando tenía 7 u 8 años. Mi hermano siempre estuvo en la calle y lo conoce todo el mundo, acá no viene hace mucho", declaró el hombre.

Sin embargo esto no fue lo más aberrante que declaró Luis. El entrevistado aseguró que Carlos llegó a abusar de sus propias hijas, por lo que su mujer pidió una orden de alejamiento que le fue otorgada. Sin embargo él no la respetó y seguía visitándola todas las noches. Cabe destacar que a esta mujer le incendiaron la casa pensado que el secuestrador estaba escondido allí.

"No tiene cabeza ese tipo. Sus propias hijas fueron víctimas de él. Abusó de las nenas, manoseó a sus propias hijas. Por la familia no es querido, acá hace mucho que no aparece. Nadie esta a favor de lo que hace él, nosotros quedamos mal en todos lados por culpa de las cagadas de él. Yo se que abusó toda la vida de mis hermanos y de mis sobrinos. Estuvo preso 3 o 4 años pero por robo", relató.

Finalmente este hombre que es uno de los 10 hermanos que tiene Carlos, deseó que Maia aparezca lo más pronto posible. "Lo único que pedimos nosotros, la familia de este hijo de puta, es que Maia aparezca bien nada más. Ensuciaron a uno de mis primos y nada que ver, por tener el mismo nombre. Estamos todos sucios", sentenció.