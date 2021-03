La renuncia de Cristina Fernández a su sueldo de vicepresidenta

Cristina Kirchner renunció a su sueldo por el cargo que ocupa de vicepresidenta y para el cual fue electa en 2019, en la fórmula que encabezó Alberto Fernández, luego que la Anses le restituyera su asignación vitalicia como ex presidenta.

La titular del Senado, detalló las razones de su decisión en una carta remitida al secretario general de la Presidencia , Julio Vitobello . Cristina Kirchner explica en el texto de renuncia que su decisión “obedece a haber sido notificada el día de ayer -la carta está fechada el 5 de marzo- de la Resolución de ANSES Nro. COM-A 02503/21 de fecha 03 de marzo de 2021, por la cual se me restituye la asignación mensual vitalicia en mi carácter de ex Presidenta de la Nación durante los períodos 2007-2011, 2011-2015, de la cual había sido ilegítimamente privada durante la administración de Mauricio Macri ”.

La ex presidenta deslizó así en el último tramo de su misiva una crítica al Poder Judicial por no pagar el impuesto a las Ganancias. Al igual que el resto de los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex integrantes de la Corte Suprema, Cristina Kirchner goza del beneficio de la Asignación Mensual Vitalicia, previsto en la Ley 24.018.

