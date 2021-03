Habló la abuela de Maia: 'Mi hija es drogadicta pero no la regaló'

En horas de la mañana de este jueves 18 de marzo salió a la luz la noticia más esperada por toda la República Argentina: apareció Maia sana y salva. Luego de que esto sucediera, la abuela de la niña decidió hablar con varios medios de comunicación donde dio concluyentes declaraciones. "Mi hija no la regaló. Mi hija es drogadicta".

Élida, la abuela de Maia y madre de Stella, accedió a hablar con la prensa luego de que la pequeña fuera hallada en buen estado de salud. Visiblemente emocionada la adulta mayor no escondió su felicidad ante esta confirmación. Además se animó a confirmar algo que se habló durante todos estos días de búsqueda. Se trata de la adicción a las sustancias de su hija.

"Maia es muy hermosa, es buenita, acá a todos les pueden preguntar lo que es Maia. Ella es muy dada, capaz que el señor este que la llevó la tenía engañada. Le regalaba cosas. Mi hija no la regaló, mi hija no la dio. Si es drogadicta, ella se droga. Yo no puedo decir que ella no se droga", expresó la mujer.

Sin embargo la anciana decidió no quedarse en ese detalle y se mostró tremendamente agradecida con la gente que colaboró con ellos. A lo largo de estos interminables tres días los vecinos de esta familia se unieron para hacer rastrillajes y tratar de dar con Maia Yael Beloso.

"Ya apareció, esta bien, esta en el hospital y la están revisando. El hombre esta preso. Yo le doy gracias a Dios porque mi nieta está re bien. Me dijeron que apareció Maia y la vi que estaba riéndose, esta bien. Todavía no sabemos como la encontraron. Vamos a esperar acá a que la traigan. Millones de gracias a mis vecinos, a todos, yo viví 47 años acá", sentenció.