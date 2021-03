Cristina aseveró que no pedirá el sobreseimiento en la causa Dólar Futuro

Este jueves la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner aseveró que “el lawfare sigue en su pleno apogeo”, en el inicio de su declaración ante los jueces de la Cámara de Casación Federal, que deberán decidir su suerte en la causa conocida como “dólar futuro”. Su declaración fue vía Zoom, desde su despacho en el Senado. "Nunca hubo un perjuicio, el balance del Banco Central fue positivo. No voy a pedir el sobreseimiento", afirmó.

La ex presidenta inició su exposición quejándose de que el tribunal no le hubiera permitido estar en persona en Comodoro Py. Al mismo tiempo dijo que tuvo que insistir para que le habilitaran que la audiencia fuera televisada.

“Es buenos siempre conocerle la cara a los jueces, a los fiscales. A Usted, Petrone, no le conocía la cara”, manifestó. Luego aseguró que sería bueno que la transmisión no solo la enfocara a ella, sino también a los jueces. “Siempre el anonimato de quienes deciden”, insistió.

Además la actual presidenta del Senado cuestionó a Casación por haber fijado como fecha inicial de la audiencia el 1° de marzo, el mismo día en el que se produjo la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. “El lawfare sigue en su pleno apogeo, si fue un error es más grave todavía. El jefe de Estado tiene la obligación constitucional de ir a rendir cuentas, y obviamente está acompañado por la vicepresidenta, que es la que preside la Asamblea Legislativa, tal como lo marca la Constitución”, afirmó.

Asimismo cargó contra la Justicia, a la que acusó de contribuir para que Mauricio Macri ganara las elecciones. “Ustedes, el poder judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones, son responsables de lo que pasó y lo que está pasando”, aseguró.

“No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Me sentaron acá diciendo que le había causado perjuicio al Estado por 55 mil millones, y volvieron al FMI, lo trajeron de vuelta, con 44 mil millones para ayudar a la campaña presidencial de Macri, y ni así pudieron, hoy debemos 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, ustedes son responsables de lo que está pasando y me da mucha bronca porque sufre la gente”, amplió la funcionaria.

Antes de finalizar aseguró: “No les voy a pedir el sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer”.

Cabe destacar que la causa comenzó en 2015, a raíz de una denuncia presentada por dos referentes legislativos de Cambiemos, Mario Negri y Federico Pinedo, la misma fue impulsada por el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. De hecho, el juez Claudio Bonadío procesó a la ex mandataria y a otros 14 procesados, incluido Axel Kicillof. Asimismo la Cámara Federal confirmó esos procesamientos y el caso fue elevado a juicio en 2017.

El juicio oral nunca se hizo. Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 encargaron un peritaje contable que determinó que no hubo perjuicio económico para el Estado y a partir de la incorporación de ese peritaje a la causa las partes pidieron su sobreseimiento. Como el TOF 1, con la disidencia de Adrián Grunberg, uno de los jueces que lo integra, rechazó sobreseer a los acusados, las defensas presentaron un recurso de Casación.

De tal modo que el máximo tribunal penal deberá determinar si anula el fallo que rechazó sobreseer a Cristina, Kicillof, Vanoli y Pesce, o si la causa sigue su curso hacia el juicio oral. Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa son quienes decidirán sobre el futuro de la causa.