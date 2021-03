El relato de una formoseña: "No nos dejan trabajar pero nos cobran todo"

La gobernación formoseña, a cargo de Gildo Insfrán, estableció que la ciudad capital volvía a Fase 1 hasta el 18 de marzo tras un nuevo brote de contagios de coronavirus. En diálogo con Canal 13, una periodista formoseña, Malena Delbon, brindó detalles de cómo se está viviendo la tensa situación en su provincia. "No nos dejan trabajar pero nos cobran luz, agua e impuestos normalmente".

Según explicó Malena, "es la tercera vez que volvemos a Fase 1. Tengo un gimnasio cerrado desde el 7 de marzo del año pasado. Cierran barres, salones de baile y el comercio. Ha habido un sector que no pudo trabajar en toda la cuarentena". Asimismo, la formoseña agregó que "según el Gobierno tenían todo controlado, la semana pasada no hubo casos y ahora por 17 positivos el jueves nos dijeron que volvíamos a Fase 1".

Respecto a la importante marcha que se produjo este viernes por la mañana, Malena manifestó que "la gente ya no lo toma bien, no aguantamos. Las personas que viven de la actividad privada ya no se la banca a la fase. No tienen cómo vivir. No encontramos la forma de abrir, se podría armar un protocolo como el resto de las provincias y el mundo".

Las protestas en Formosa comenzaron ayer por la noche en la puerta de la gobernación, pero este mediodía la situación se puso más tensa con la aparición de los efectivos de seguridad. "Fuimos de forma pacífica, con banderas, carteles, reclamando nuestros derechos. La policía actuó con violencia, hasta los periodistas recibieron balazos. Había niños y adultos mayores, salimos perjudicados todos", puntualizó Malena.

En este sentido, la periodista formoseña adelantó que bares y lugares gastronómicos van a abrir esta noche en Formosa, de manera ilegal. "Nos pidieron que vayamos y acompañemos. Tengo amigas que estuvieron en la marcha, llegaron a sus casas a ducharse y salieron para apoyar los bares", finalizó Malena.

