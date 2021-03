Picadito fatal: se golpeó la cabeza y murió en pleno partido de fútbol

El pasado viernes 5 de marzo se produjo un lamentable suceso en la provincia de Córdoba, más precisamente en la ciudad de Villa María. Lo que sucedió fue que un joven chocó su cabeza con la de otro rival mientras se disputaban la pelota en un partido de fútbol. Minutos después el afectado terminó falleciendo.

Se trataba de Eder Carranza de 29 años de edad. El hombre integraba las filas de un club de fútbol amateur llamado Club Atlético La Pandemia, que se encontraba disputando la sexta fecha del torneo frente a "Forza Nova". En una jugada de dicho encuentro Carranza fue a disputar un balón con un rival, quienes terminaron chocando fuertemente las cabezas.

Debido a la fuerza con la que se dio el golpe, Carranza terminó tendido en el suelo. Sin embargo pudo reincorporarse por sus propios medios y siguió jugando como si nada hubiese pasado. No obstante minutos después comenzó a sufrir convulsiones por lo que se llamó a los profesionales de la salud que estaban en el lugar.

Según los familiares del afectado uno de los trabajadores estaba escuchando música con auriculares y otra se dirigió caminando lentamente al lugar. Estas personas aseguraron que ellos no tenían idea de como hacer RCP y sólo atinaron a subirlo a la ambulancia para trasladarlo a un centro asistencial.

“Los tres de la ambulancia, unos inútiles de m... Uno escuchando música con auriculares que lo llamábamos y no escuchaba, hasta que reaccionó. La mujer caminaba. Llegué más rápido yo corriendo que ella. No sabían hacer RCP, ni nada. Decían que Eder estaba bien cuando no respiraba ni tenía pulso. Mi hermano murió en la cancha. Si hubieran actuado como debían, hoy estaría vivo”, sentenció la hermana del fallecido.