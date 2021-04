Fernández ironizó a la oposición y les pidió que lo ayuden a sumar vacunas

Este jueves, con un claro tono irónico destinado a la oposición en general, y a Mauricio Macri en particular, el presidente Alberto Fernández defendió el plan de vacunación contra el Covid 19 que lleva adelante el Gobierno nacional. “Ayúdenme a conseguir vacunas, si a ustedes el mundo los ama”, dijo.

"Siento hablar a gente que ha gobernado este país diciendo que cuando ellos gobernaban estaban en el mundo y que si ellos estuvieran conseguirían vacunas. Bueno, ayúdenme a conseguir vacunas, si a ustedes el mundo los ama, les tienen un respeto que por mí no tienen", declaró con ironía en diálogo con radio Diez.

Es que durante la semana anterior, Macri había cuestionado las poca cantidad de vacunas disponibles en el país. Al mismo tiempo había asegurado que si la pandemia hubiera ocurrido durante su gobierno, el país tendría la cantidad de dosis que tiene Chile.

"La Argentina aislada es la Argentina que no consigue vacunas. Con nuestro Gobierno hubiéramos tenido la misma cantidad de vacunas que tiene Chile", aseguró el ex mandatario, en referencia al país de la región que empleó la campaña de vacunación más eficaz y rápida. Asimismo, cuestionó la promesa presidencial respecto a la llegada de 20 millones de vacunas en enero, que luego no ocurrió. "De ese lugar no se vuelve", expresó el dirigente de Juntos por el Cambio.

Ante estas críticas, el jefe de Estado le respondió y adelantó que en los próximos días estarán arribando al país nuevas dosis de la vacuna china y más de la Sputnik V desde Rusia. "Estoy comprometido con eso (acuerdos por vacunas), con la salud en general. Estamos en un momento difícil donde han vuelto a recrudecer los contagios", advirtió en referencia a la segunda ola que preocupa al Gobierno.

Además el mandatario también destacó el esfuerzo "en absoluta soledad" que está realizando su gestión para conseguir vacunas que lleguen al país, en un contexto donde potencias como Francia y Alemania dialogan con Rusia para adquirir nuevos envíos.

Por otro lado, la excusa de la salida al aire del mandatario fue cruzarlo en diálogo con Dora, una mujer de 92 años que recibió la vacuna en la ciudad bonaerense de Campana y agradeció cantando el tango "Garganta con Arena", de Cacho Castaña, y cuyo video se viralizó.

Fernández contó que vio las imágenes y que lo emocionó ver la alegría que le provocó el haber recibido la primera dosis y aprovechó para destacar la campaña de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional.

"Es la mayor preocupación y por eso estamos tratando de apurar el ritmo de vacunación, que reciban la primera dosis, la más importante, que te da mayor inmunidad. Estoy contento de escucharte bien, feliz que te hayas vacunado. Voy a seguir trabajando, pongo todo mi esfuerzo para que eso ocurra", le expresó el mandatario a la mujer.

Por último, Dora le dio las gracias por su preocupación por los adultos mayores, le pidió "paciencia" con quienes lo critican. Y quedaron en juntarse para, el Presidente en guitarra y ella en voz, cantar un tango. "Quédense tranquilos todos que estoy muy seguro que lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer, con todos los escollos que enfrenta el mundo", finalizó el Presidente.