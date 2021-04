Segunda ola: Argentina registró 14.430 nuevos contagios de Covid 19

Este jueves, la ministra de Salud, Carla Vizzotti aseguró en declaraciones radiales que llegó la segunda ola de contagios de Covid 19 a la Argentina. En plena suba de los infectados diarios, el parte sanitario reportó 14.430 nuevos casos positivos. Con estos datos, el acumulado total de contagiados ascendió a 2.363.251.

Además, el Ministerio de Salud de la Nación informó que 83 personas murieron en la jornada. Con estas muertes, la cifra se elevó a 55.941. Sobre los infectados que se dieron desde el inicio de la pandemia, ya se recuperaron del virus 2.112.266 y 195.044 son los pacientes activos.

En una entrevista concedida a la radio AM530, La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que Argentina comenzó a transitar 'la segunda ola' de contagios de coronavirus y dejó claro que 'el lugar en el que se están generando contagios es en el ámbito social' y 'no en fábricas o en aulas', donde las actividades 'se rigen con protocolos'.

'Creemos que empezamos la segunda ola, con un aumento sostenido de casos, lo que genera preocupación', manifestó la Ministra. Además, la profesional agregó que, en ese marco, tuvieron 'reuniones con expertos' con el objetivo de lograr 'atrasar lo más posible la segunda ola o achatar lo más posible la curva'.

En este sentido, la funcionaria dijo que 'las actividades con protocolo no son fuentes de contagios sino las reuniones sociales en lugares cerrados', donde se relajan los cuidados. 'No es en una fábrica, no es en un aula tampoco, donde se dan los contagios. Es en los momentos de descanso', agregó.