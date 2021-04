Un peón reclamaba por su sueldo y su empleador lo atropelló con un tractor

Un grave e impactante hecho salió a la luz durante el pasado viernes 16 de abril en la provincia de Mendoza, más precisamente en Maipú. Lo que sucedió fue que un joven peón estaba protestando para que su empleador le pagara el dinero que le debe. El propietario del lugar reaccionó de la peor manera y lo aplastó con su tractor.

El hecho se dio en el interior de una finca de Maipú el pasado sábado 10 de abril, pero recién se conoció durante esta semana. En esta propiedad se estaba manifestando la familia Lamas. Estas personas hace más de 4 años que trabajaban en el lugar y aseguran que el dueño del lugar mantiene una deuda enorme con ellos.

Debido a esto los afectados decidieron organizarse y protestar. Los propietarios del terreno no se lo tomaron bien y les pidieron que se retiraran inmediatamente. Sin embargo los Lamas no depusieron su actitud y uno de los hombres ofuscados reaccionó de una manera totalmente inesperada.

Este sujeto se subió a un tractor y aplastó contra una viga a un peón de apenas 20 años de edad. Ante esta situación presentaron una denuncia en la fiscalía de Rodeo del Medio de Maipú. Actualmente los Lamas siguen viviendo allí pero sin electricidad ni suministro de agua potable.

Luego de que todo esto sucediera Urbano Lamas, padre del joven lastimado, habló con algunos medios locales sobre su situación. “En un momento a mi me hicieron firmar un papel aprovechando que no sé leer. Luego de firmarlo me dijeron que ese papel era la renuncia a nuestro contrato”, expresó.