Temibles proyecciones del avances del Covid para las próximas semanas

El viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak defendió las restricciones y a la vez advirtió que de acuerdo a las proyecciones que manejan dentro de 15 o 10 días podría haber 50 mil casos diarios. Por ello es que las medidas buscan evitar que suceda.

El principal planteó que expresó fue que “la proyección es catastrófica” para las próximas dos semanas. Esto se debe a que según sus palabras la proyección es que “los contagios van a aumentar”.

Todo lo que sostuvo fue en declaraciones en una entrevista en Radio Mitre. Al mismo tiempo aseveró a que que un infectado contagia a más de una persona. También expresó que si se cumple con las nuevas limitaciones en el área metropolitana se reducirán el riego existente y la cantidad de contagios de la enfermedad. Por lo que de este modo, no se llegará a la proyección de 50 mil infecciones diarias.

Advirtió que actualmente la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano bonaerense tienen “el sistema de salud colapsado”. Luego aludió a que por eso se implementaron medidas durante 15 días, “que no se circule de noche, no haya reuniones sociales y no haya clases presenciales” porque deben reducir “la velocidad de los contagios”.