Un médico objetor de conciencia proponía sexo a cambio de abortos

Un médico gineco-obstetra pedía dinero o sexo a cambio de realizar abortos. El profesional de la salud dice ser “objetor de conciencia”.

El médico realizaba el repudiable acto en el Hospital Juan Domingo Perón, ubicado en la localidad Tartagal, de Salta. El hombre pedía $20.000 o encuentros sexuales a cambio de llevar a cabo interrupciones del embarazo.

Un colega lo denunció y se dio a conocer de una adolescente de 15 años a la que el médico especialista en gineco-obstetricia le hizo la solicitud. Luego se dieron a conocer más casos similares.

Ya está lista la notificación del pedido de descargo contra el médico acusado. Sin embargo, el médico aún no es notificado porque está de licencia por salud y no ue ubicado en su domicilio particular.