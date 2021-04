El presidente lamentó entre lágrimas la muerte de Meoni: ¿por qué no nos dio bola?

El Presidente Alberto Fernández hizo declaraciones consternado por la muerte de Mario Meoni en Radio 10 de Capital Federal. Entre lágrimas recordó que siempre con Sergio Massa le decían que no se volviera solo manejando su auto a Junín los viernes en la noche.

“Con Sergio Massa siempre hablábamos con él y le decíamos que parara con eso de viajar a Junín los viernes a la noche. Además tenía la costumbre de manejar su auto y viajar solo. no era un ministro que trabajaba hasta las 5 de la tarde. Con suerte se iba a las 9 o 10 de la noche. Le decíamos ‘pará, a todos en algún momento el cuerpo nos falla. No te vayas manejando’., dijo el mandatario.

Destacó que anoche cuando lo llamó Sergio Massa para confirmarle lo que había pasado se acordaban de lo que siempre le decían: "¿por qué no nos dio bola? Por Dios. Qué pena, realmente qué pena”, dijo con voz entrecortada por la emoción el Presidente.

Entre otras cosas Fernández dijo que a Meoni le tocó uno de los lugares más difíciles en la pandemia que es la regulación del transporte, Destacó la capacidad de trabajo y diálogo del funcionario fallecido. “Dio todo por hacer las cosas bien con un tema muy difícil como es el transporte y cuidando a la gente. Nunca vino a decirme ‘che están perdiendo plata los transportistas porque la gente no puede usar el servicio público’. En todo caso vino a decirme que la gente no puede usar el transporte público, veamos cómo podemos ayudar a los transportistas. Nunca cambió el orden de las cosas. Es mejor no despedir a los amigos pero creo que si me quedaba callado, la gente no tomaba dimensión”, dijo Fernández.

Meoni se accidentó en la noche del viernes sobre la Ruta N° 7 cuando regresaba a la localidad de Junín de donde era oriundo, según las autoridades viales el camino estaba en condiciones si bien habían precipitaciones en la zona. Conducía el mismo el auto oficial Ford Mondeo blindado. Lo que le dio mas trabajo al personal de rescate que cuando llegó constató inmediatamente la muerte del funcionario.