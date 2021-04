Alberto Fernández: "Si no me hubiera vacunado, la estaría pasando mal"

Esta mañana del sábado, Alberto Fernández fue revisado en la Residencia de Huéspedes de Olivos por su médico personal, Federico Saavedra. El doctor no encontró ningún síntoma que establezca complicaciones de salud para el jefe de Estado. Además, Saavedra hizo un segundo hisopado para determinar qué cepa del Covid-19 fue la que contagió al Presidente.

De esta manera, se aguardan los dos resultados para precisar la condición sanitaria de Alberto Fernández: si efectivamente tiene coronavirus y a qué cepa pertenece. “Las pruebas de sangre y de saturación de oxígeno dieron bien, y me dijo Federico (por Saavedra) que puedo caminar o andar en bicicleta con el barbijo puesto”, reveló Alberto Fernández.

Y agregó: “La vacuna funciona. Hay que aplicársela. Si no me hubiera vacunado como corresponde, ahora la estaría pasando mal”. El Presidente aún no sabe adónde se contagió. Al principio, consideró la posibilidad de haberlo hecho en la quinta de Olivos, porque sucedió una ola de contagios entre el personal de cocina y maestranza. Pero hoy descartó la posibilidad. “No fue aquí, y todavía no sé adonde”, afirmó Fernández.

Tras el tuit informando que estaba contagiado, Cristina Fernández de Kirchner lo llamó desde el sur. Y volvió a repetir la comunicación antes de prestarse a la revisación de su médico Federico Saavedra. “Es una amiga que llama a un amigo para saber cómo está. No sé porque le dan vueltas al asunto”, opinó el jefe de Estado.

Alberto Fernández solo está acompañado por su mascota Prócer, recibe a su médico personal y aguanta el ruido estrepitoso de una empleado sanitario que fumiga los salones para mantener a raya al Covid-19. Así pasó las primeras horas de confinamiento con el primer estudio que le dio positivo. El primer mandatario pretende hacer hoy la llamada telefónica o el zoom con Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de un movimiento institucional que apunta a establecer una estrategia común frente a la segunda ola del coronavirus.

