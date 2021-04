Fiebre y dolor de cabeza: así vivió Fernández las horas previas a su positivo

Durante los primeros minutos de este sábado 3 de abril el presidente, Alberto Fernández, confirmó que dio positivo en un test de antígeno. Sin embargo se conoció que horas antes de someterse a esa prueba, el mandatario estuvo por asistir a una pequeña cena familiar. Finalmente decidió no hacerlo ya que comenzó a padecer dolor de cabeza y fiebre.

El viernes 2 de abril Fernández cumplió 62 años de edad, por lo que comenzó el día celebrando con su familia. No obstante no dejó de lado sus obligaciones y se dispuso a cumplir con todas las citas de su agenda. Por ejemplo mantuvo una reunión con Juan Horacio Zabaleta, intendente de Hurlingham.

El día de su cumpleaños se desarrollaba como cualquier otro hasta las 21:00. En ese momento el Jefe de Estado se encontraba en el interior de su habitación en la Quinta de Olivos. Se encontraba cambiándose para asistir a una cena de la que iban a participar algunos de sus seres queridos.

No obstante en ese instante empezó a sentir dolor en su cabeza y calor en su frente. Ante esta situación decidió tomarse la temperatura y el termómetro arrojó 37.3 grados. La autoridad no le dio gran importancia a estos síntomas y sólo se tomó un analgésico. Esto lo alivió un poco, pero no del todo.

Debido a ello decidió contactarse con Federico Saavedra, su médico personal. El profesional de la salud le recomendó que se sometiera a un test de antígeno, a lo que Fernández accedió. Como es de público conocimiento el resultado fue positivo, por lo que el afectado decidió anunciarlo mediante su cuenta de Twitter.

La Primera Dama, Fabiola Yáñez, también fue testeada y en su caso dio negativo. Frente a este escenario el Jefe de Estado fue aislado en la residencia de huéspedes de la Quinta de Olivos. En este sitio sólo tiene contacto con sus asistentes, quienes se encuentran protegidos con todos los insumos correspondientes.

De esta manera el presidente de la República Argentina permanecerá en este lugar hasta que se recupere o hasta que su PCR arroje un resultado negativo. A pesar de esta situación Fernández decidió no suspender la reunión que tenía pactada para este sábado con Rodríguez Larreta, máxima autoridad de la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento se desconoce si la misma se resolverá con una llamada telefónica o una videollamada.

“Lo que me pasó a mí demuestra que todos nos tenemos que cuidar. Yo vivo cuidándome y sin embargo me dio positivo. Eso demuestra que todos tenemos que estar alerta y respetar todo lo que es necesario para evitar el contagio”, expresó Alberto al medio Infobae luego de realizar el posteo en Twitter.