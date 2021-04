Alberto Fernández analiza un posible regreso del IFE

Alberto Fernández, durante una entrevista dio a conocer cuales son los parámetros de la economía y habló de las medidas de restricción para paliar la segunda ola de la pandemia.

La misma fue en vivo en Radio con vos. Allí ratificó que considera que "la economía está funcionando". A pesar de ello no pierde "de vista que la situación para mucha gente es gravísima". Por lo que si bien no hay nada previsto sobre el IFE, no descarta incluirlo en caso de ser necesario.

También habló de los actuales números de pobreza e indigencia. Sucede que suman a casi el 6'0% de la población. Ante ello mencionó que: "si hiciera falta, voy a ayudar a los argentinos a salir de este trance".

Es así como teniendo en cuenta el panorama actual del país, el Ejecutivo evalúa distintas herramientas. Las mismas serían destinadas para ayudar a los más vulnerables.