Video: fuerte cruce entre Vizzotti y Cristina Pérez por la vacunación

Una situación tensa e incómoda se generó durante la noche del pasado miércoles 7 de abril en pleno programa en vivo. Se trata de un fuerte cruce entre la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la periodista televisiva, Cristina Pérez. El tema que generó el conflicto fue la forma en la que se realiza la vacunación contra el Covid 19 en Argentina.

Todo sucedió durante la edición nocturna del noticiero del canal Telefe. La tensión comenzó cuando la comunicadora le preguntó a la funcionaria si no consideraba que la campaña de inmunización había sido "un fracaso". Pérez mencionó que se había prometido inmunizar a 10.000.000 de personas para febrero y que todavía no llegan a 5.000.000. Además destacó que "no es un éxito rotundo"

“¿Yo dije éxito rotundo en algún momento o que podíamos acelerar para cubrir a quien tiene más condiciona de riesgo?”, contestó rápidamente Vizzotti. Al escuchar esta respuesta la periodista volvió a insistir, interrumpiendo a la ministra cuando intentaba contestar: “Entonces, ¿Cómo la califica? Porque me parece que los números quedan bastante cortos para las promesas”, dijo Pérez

Una vez que se le permitió expresar la sucesora de Ginés González García retrucó: “¿Me das un ratito que te explico?”. A partir de ahí la ex secretaria de acceso a la salud mencionó que Alberto Fernández ya había explicado lo que sucedió en cadena nacional. La titular de la cartera sanitaria destacó que los laboratorios no están cumpliendo con la entrega de vacunas.

Esto no sólo sucede con nuestro país sino con todas las naciones del mundo y con todas las vacunas. “Hace una semana solo 15 países habían recibido el 10% de las dosis que se habían adquirido”, sentenció Vizzotti.