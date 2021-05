Ansiedad e incertidumbre, las razones por las que la gente acude al coaching

La pandemia por el coronavirus afectó a toda la población de distintas maneras. A algunos los perjudicó más en su trabajo, en sus relaciones afectivas o de otras formas. Sin embargo algo que se repite en la gran mayoría es el sentimiento de incertidumbre. Para poder sobrellevar mejor su vida con esta sensación, mucho eligieron acudir al coaching.

Un gran referente de ello en la República Argentina es Ramiro Buteller, quien en el último tiempo se volvió viral en las redes sociales, Esto se debe a que empezó a aconsejar a sus seguidores mediante su cuenta de Instagram. Esto fue de gran ayuda para algunos de ellos que aseguran que esta metodología funciona. Este consejero aseguró que la mayor parte de sus clientes se presentan preocupados al no saber que va a suceder, algo muy común en este contexto.

"Están todos inquietos, a mi no me gusta usar la palabra miedo. Lo que más afecta es la falta de control, de no tener la vida que teníamos antes. Es la incertidumbre y la ansiedad de no poder saber que viene. Es un quiebre del viejo mundo en el que vivíamos. Este cambio de paradigma nos ha tocado a todos. Al que no le tocó desde la parte de la salud le tocó de la parte laboral o por no poder ver a seres queridos. Esta incertidumbre, esta falta de control, nos hace no saber para donde vamos", expresó.

Acerca de este tema Ramiro explicó que él trata de ponerle paños fríos a esta situación. Él intenta que estas personas se den cuenta que no son los únicos que están pasando por eso. A todo el mundo le esta sucediendo lo mismo, sólo con algunos matices que lo diferencian de los demás casos.

El coach aseveró que una gran solución o una manera de que sea más llevadero es ponerse a pensar que es lo que nos llena realmente. Puede que para alguno sea leer, para otros ver documentales o películas. Una vez que uno encuentra que es lo que le gusta de verdad, según él, esa inseguridad no afectará tanto en nuestras vidas.

"Creo que si te quedas un ratito en silencio te das cuenta por donde vibras vos. Tenés que empezar a abrir los ojos sabiendo que esto llegó para quedarse. La motivación esta en cualquier lugar. Estamos una era en donde tenés que fluir y tenés que entender que esta todo inestable, no podes tomar decisiones fuertes. Nosotros desde el coaching no nos metemos con la medicina o con diferentes ciencias, nos tiramos más a la motivación o a la creatividad", sentenció.